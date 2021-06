F1: Alfa Romeo na dúvida sobre a permanência de Kimi Raikkonen | AutoSport

Os rumores da reforma de Kimi Raikkonen têm aumentado de tom, com as prestações do finlandês a estarem abaixo das do colega de equipa, António Giovinazzi, mas a equipa não conhece ainda os planos do piloto.

Raikkonen tem ficado abaixo de Giovinazzi, especialmente em qualificação, o que tem motivado alguma especulação quanto ao futuro do mais velho piloto do grid.

Quando questionado se Raikkonen vai ficar em 2022, o chefe de engenharia da Alfa Romeo Xevi Pujolar admitiu: “Não sei quais são os seus planos e não posso falar por ele. Mas de momento não tem problemas de motivação, trabalha bem com a equipa, e na semana passada fez um excelente trabalho na corrida”.

Quanto ao principal problema da Raikkonen na qualificação, Pujolar diz que a dificuldades está em “preparar os pneus para uma volta rápida. Por isso, estamos a considerar ideias diferentes com a afinação e a forma como utilizamos os pneus. Vamos tentar comparar as opções este fim-de-semana”.