F1: Alfa Romeo muda de nome | AutoSport

Não é uma mudança radical, mas é ainda assim uma mudança. A Alfa Romeo mudou de nome e em vez de ser Alfa Romeo Racing Team ORLEN passou a ser Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

A diferença está no Racing Team que passou a ser F1 Team, numa mudança que pretende reforçar a ideia de que se trata de uma equipa de F1. Além disso, o logotipo também sofreu uma alteração e as cores da bandeira italiana deixaram de estar presentes.

No comunicado pode ler-se: “[A mudança] Representa a nossa inclusão num dos clubes mais exclusivos do mundo. O clube é composto por apenas dez equipas que estão autorizadas a ostentar este prestigioso título. Mostra também o forte ADN das corridas tanto de Sauber como de Alfa Romeo”.

O comunicado diz também que a nova identidade da equipa será vista pela primeira vez nos testes de pré-época de Inverno em Barcelona no próximo mês. Esta nova identidade representa ainda uma nova abordagem que a equipa irá adoptar na nova era que o desporto. Finalmente, a equipa informa que o nome do chassis, tal como está atualmente registado na FIA, também mudará de Alfa Romeo Racing para apenas Alfa Romeo.

