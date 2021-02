F1: Alfa Romeo mostrou o C41

A Alfa Romeo apresentou hoje o seu novo carro, o C41, assim como o seu alinhamento inalterado em 2021.

Uma cerimónia noo Grande Teatro de Varsóvia, na capital da Polónia, com a presença de um número limitado de pessoal da equipa devido às limitações vigentes. Os chefes de equipa, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi, e o piloto reserva, Robert Kubica, entraram no palco com o C41.

Frédéric Vasseur, Chefe de Equipa da Alfa Romeo Racing e CEO da Sauber Motorsport AG: “Para todos, o lançamento de um novo carro é sempre um momento emocionante, o culminar de meses de esforço na fábrica e o início de uma nova aventura. Penso que a filosofia por trás da equipa é sempre a mesma: o trabalho que fazemos amanhã tem de ser melhor do que o que estamos a fazer hoje. Terminámos a época passada em oitavo, em 2021 temos de visar um resultado melhor mas, para sermos bem sucedidos, temos de continuar a melhorar em todos os departamentos, na pista e na fábrica. Todas as equipas da grelha têm expetativas muito elevadas neste momento. Todas as equipas tentam fazer um bom trabalho no inverno para estar numa boa posição para a primeira corrida, mas em breve teremos todos de jogar bem as nossas cartas”.

Jan Monchaux, Director Técnico Alfa Romeo Racing: “O C41 é o resultado duma situação bastante invulgar: este ano, de facto, o regulamento da Fórmula 1 impediu-nos de desenvolver um carro completamente novo. Por esta razão, o modelo 2021 tem muitos componentes em comum com o C39, excepto aqueles que os regulamentos nos obrigaram a alterar: como o chão do carro e o nariz, em cujo desenvolvimento decidimos investir. Isto significa que, quando testarmos, conheceremos o carro muito melhor do que o habitual, mas ainda assim será essencial aproveitar ao máximo os três dias de testes disponíveis para verificar se a realidade corresponde às nossas expetativas e para nos familiarizarmos com os novos pneus. Estamos prontos para a nova época e mal podemos esperar para ver o nosso novo carro bater na pista”.

















Em atualização