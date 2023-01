F1: Alfa Romeo mostra uma nova decoração artística | AutoSport

A Alfa Romeo já nos habituou a mostrar decorações diferentes para o arranque da temporada. As famosas decorações “camo”, que tentam camuflar alguns pormenores dos monolugares, fazem furor nesta fase e a Alfa Romeo também gosta do conceito. Mas esta decoração, nada tem a ver com isso.

A Alfa Romeo F1 Team Stake lançou uma colaboração com um artista de renome mundial, BOOGIE, para criar um projeto artístico destinado a aproximar os fãs da equipa e celebrar o início da temporada 2023. BOOGIE levou as suas latas de spray e usou-as na carroçaria de um dos carros da equipa para criar uma peça de arte única, revelada no deslumbrante cenário do Waldhaus Flims, nos Alpes suíços.

BOOGIE, um “grafitter”, designer e ilustrador nascido na Alemanha, que vive na Suíça, tem uma carreira artística que o levou a criar conteúdos em mais de 40 países, com algumas das maiores marcas do mundo e alguns dos artistas mais realizados da sua geração.

A concepção deste projecto artístico não é uma simples manobra de marketing, mas o início de uma campanha para aproximar os adeptos da equipa. Os parceiros da Alfa Romeo F1 Team Stake , a JigSpace, criou um modelo 3D à medida do carro, na sua pintura distintiva, que estará disponível para os fãs apreciarem em realidade aumentada (RA) a partir do conforto das suas casas. Esta experiência está disponível aqui: JigSpace.

Finalmente, no final da época, o Art Car by BOOGIE será leiloado pela Memento Exclusives através da F1 Authentics, para angariar fundos para o parceiro de caridade da Alfa Romeo F1 Team Stake, Save the Children – devolvendo ainda mais à comunidade.

Este carro é apenas uma obra de arte e esta decoração não será vista em pista.