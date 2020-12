F1: Alfa Romeo mantém Robert Kubica

Robert Kubica e o seu patrocinador confirmaram que se manterão ligados à Alfa Romeo em 2021. O chefe de equipa Frederic Vasseur revelou que Kubica e o patrocinador Orlen “ficaram satisfeitos com todas as nossas atividades num ano muito difícil, o que é uma grande notícia”.

O presidente da empresa petrolífera polaca PKN Orlen, Daniel Obajtek, confirmou: “Para nós, compensou. Só o equivalente em publicidade ascende a 400 milhões de PLN (cerca de 100 milhões de dólares). Isto também afeta as nossas vendas a retalho. O Robert é muito bem recebido pelos polacos e no estrangeiro, com cerca de 70% dos inquiridos a associá-lo à nossa marca”, acrescentou Obajtek.

Ainda não se sabe se Kubica irá combinar o papel de pilotos reserva com um lugar noutra competição: “Cada oportunidade de guiar um F1 é algo especial. Estou contente por podermos continuar esta cooperação, mas também é muito possível que eu esteja a correr noutras arenas em algo diferente. A prática faz a perfeição”, disse Kubica.