F1, Alfa Romeo: Lentidão nos upgrades foi problema em 2022 | AutoSport

A Alfa Romeo prometeu muito no arranque de 2022, mas foi uma das desilusões da época. Apesar de ter terminado em sexto lugar, o que é um bom resultado. No entanto, ficou muito por fazer e por conquistar por parte da Alfa Romeo e muito disso, deveu-se à lentidão da equipa em implementar atualizações no monolugar.

Xevi Pujolar, chefe de engenharia de pista, admitiu que a demora na implementação de atualizações dificultou a obtenção de melhores resultados:

“Perto do encerramento de verão, provavelmente a taxa de desenvolvimento ou a taxa de trazer atualizações para a pista, das outras equipas era um pouco mais alta do que a nossa”, disse Pujolar ao autosport.com. “Penso que estávamos a desenvolver ao mesmo ritmo, mas não fomos capazes de produzir ao mesmo ritmo. E foi isso que vimos, as nossas melhorias chegaram um pouco mais tarde. Com certeza, agora, o nosso objetivo para a próxima época é tentar acelerar desse lado, para estarmos mais alinhados com a concorrência. Porque se pudéssemos ter esses pacotes um pouco mais cedo, com certeza podemos beneficiar de mais corridas, e isso será melhor para a nossa luta no campeonato”.