F1: Alfa Romeo lança Fan Token $Sauber | AutoSport

A Alfa Romeo juntamente com o seu parceiro Chiliz, vai lançar o Fan Token $Sauber na plataforma Socios.com a partir de quinta-feira às 14h, hora portuguesa.

O $Sauber é um Fan Token, um ativo digital coleccionável, cunhado pela fintech Chiliz, que fornece aos proprietário o acesso ao direito de voto nas sondagens, recompensas VIP, promoções exclusivas, fóruns de chat, jogos e concursos na Socios.com.

A Alfa Romeo anuncia que os fãs que adquirirem os $Sauber vão beneficiar de muitas oportunidades de se aproximarem da estrutura: poderão votar numa vasta gama de sondagens no Socios.com num futuro próximo, com exemplos que incluem a escolha de mensagens motivacionais para os carros, designs de bonés de fim de época e múscas oficiais da equipa. Os detentores dos Fan Token $SAUBER, poderão também ter acesso a experiências únicas como serem convidados para a fábrica da equipa em Hinwil, na Suíça, onde poderão conhecer engenheiros, membros da equipa, tirar fotografias com o carro da equipa, etc.

O preço do $Sauber, aquando do seu pré lançamento, era de 50 $CHZ, o equivalente a cerca de €11.50. A plataforma Socios.com é amplamente utilizada por equipas de futebol, normalmente com um número grande de adeptos (a Federação Portuguesa de Futebol vai lançar um Fan Token) e começa agora a entrar no mundo do desporto motorizado, com a Alfa Romeo e a Aston Martin como as primeiras equipas da F1 presentes na plataforma.