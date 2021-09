F1: Alfa Romeo irá estar atenta às categorias de iniciação antes de tomar decisão | AutoSport

Com o mercado praticamente definido, há apenas um lugar à disposição para a grelha da próxima época. A Alfa Romeo tem o último bilhete para a F1 2022 e há vários interessados, mas a estrutura parece estar interessada em apostar numa jovem promessa vinda das categorias de iniciação.

Muito se tem falado da possível entrada de Nyck de Vries na Alfa Romeo, o que seria um forte sinal que a parceria entre a Sauber e a Ferrari terminaria em breve, com a Mercedes a entrar nesta equação. Rumores surgiram de que o neerlandês tinha assinado contrato em Zandvoort, mas para já nada foi confirmado e Frederic Vasseur parece ter outras ideias. O responsável pela equipa pretende olhar com atenção para as categorias de iniciação (F2 e F3) para tomar uma decisão para o futuro:

“Queremos dar uma boa vista de olhos primeiro às categorias de iniciação. Os primeiros quatro fins-de-semana foram um pouco estranhos e confusos, mas durante os próximos fins-de-semana devemos ser capazes de ter uma boa imagem. Depois disso, no final de Setembro, tomaremos uma decisão”, disse Vasseur.

Quanto à situação de Nyck de Vries, o francês admitiu que o campeão da Fórmula E estava numa situação complicada:

“‘Nyck fez um trabalho muito bom nas categorias de iniciação. Ganhou o campeonato de Fórmula 2 com a ART e este ano conquistou o título de Fórmula E. Também nos causou uma boa impressão no ano passado em Abu Dhabi quando pilotou um F1 pela primeira vez. Também conheço bem Nyck pessoalmente, pois conduziu para a ART durante vários anos’. Não é certamente a situação mais confortável para o Nyck”.

Mas se Vasseur indicou que vai olhar para as categorias de iniciação, pode ser bluff, ou indicar que Antonio Giovinazzi pode estar de saída e que um jovem talento pode subir à F1. Guanyu Zhou tem sido referido como opção, trazendo com ele 30 milhões de dólares. Mas esse dinheiro não está disponível no imediato, a situação do jovem chinês complica-se pelo que a atenção de Vasseur às categorias de iniciação pode ser motivada pela possível promoção de um jovem da Academia Ferrar. Mas para já está tudo em aberto e tal deverá manter-se por mais umas semanas.