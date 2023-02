F1: Alfa Romeo espera que nova estrutura de liderança seja “mais eficaz” | AutoSport

Com a saída de Frédéric Vasseur de CEO e chefe de equipa da Alfa Romeo para substituir Mattia Binotto na Ferrari, a estrutura suíça decidiu contratar Andreas Seidl, que veio da McLaren, e nomear Alessandro Alunni Bravi como representante da equipa. Uma estrutura um pouco diferente daquilo que era habitual, mas que os responsáveis esperam que seja mais eficaz para as próximas épocas até que o processo de aquisição da maioria do capital da Sauber pela Audi esteja completo.

Pensando no que aconteceu num passado não muito distante com a Alpine, a liderança repartida entre várias elementos – neste caso em particular, Andreas Seidl (CEO), Alessandro Alunni Bravi, o responsável de engenharia de pista Xavi Pujolar e Beat Zehnder, diretor desportivo da equipa – pode ser um quebra-cabeças de difícil resolução, prejudicando mais o desenvolvimento da equipa do que o beneficiar. Ainda assim, Bravi, que tem ainda responsabilidades na gestão do grupo Sauber, salientou em entrevista ao Motorsport.com que os responsáveis da estrutura acreditam que este modelo pode ser mais eficaz.

“A F1 é agora extremamente complexa. E, como equipa, queremos continuar o nosso crescimento. Pensamos que precisamos de desenvolver também a nossa estrutura, de dividir funções a fim de abordar todas as nossas fraquezas e de trabalhar profundamente em cada área”, salientou Bravi, acrescentando ainda que “esta estrutura, na nossa opinião, deverá responder às exigências e às necessidades crescentes da F1 em termos de complexidade e pensamos que seremos mais eficazes”.

A “passagem de testemunho” na Sauber está a acontecer conforme a equipa vai trabalhando, com a aquisição de uma parte minoritária da Audi, mas o responsável explicou que em Hinwil se vive o presente e não se pensa em 2026.

Quanto aos objetivos para 2023, depois de uma época em que o carro era muito rápido e bem “nascido”, mas que apresentou uma série de problemas de fiabilidade durante o ano, Bravi é mais comedido. “Não apontamos um resultado para este ano. Para cada equipa é muito difícil saber onde nos encontramos antes do início da época, mas o nosso objetivo durante o inverno tem sido analisar a época de 2022 e abordar todas as nossas fraquezas e corrigi-las”.