F1: Alfa Romeo e Haas começaram com o ‘pé esquerdo’… | AutoSport

A Alfa Romeo teve problemas com a distância do carro ao solo, a Haas, uma fuga de líquido de arrefecimento. As duas equipas começaram com o pé esquerdo os testes de Barcelona de F1. A pré-época é sempre uma oportunidade para as equipas repararem erros nas suas novas máquinas, mas a Haas e a Alfa Romeo devem sentir-se frustradas por terem perdido tanto tempo com pequenos ‘gremlins’ limitando-os a 43 e 32 voltas, respectivamente.

Nikita Mazepin conseguiu apenas 20 voltas, com uma fuga de líquido de arrefecimento limitando o seu tempo de pista. O seu colega de equipa da Haas, Mick Schumacher, passou grande parte da tarde sentado nos armários de ferramentas da boxe, com o fato de competição vestido, enquanto o fundo plano do seu Haas era reparado.

Foi ainda mais frustrante para a Alfa Romeo, que teve uma série de pequenos problemas que, embora pequenos, se revelaram “bastante dispendiosos em termos de tempo”, segundo o novo recruta, Valtteri Bottas. A boa notícia é que o finlandês diz que “felizmente percebemos o que era e sabemos como resolver”.