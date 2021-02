F1: Alfa Romeo decide em março: ‘gerir’ 2021 ou apostar em 2022?

Esta é uma questão que deve assoberbar a maioria das equipas: Apostar em 2021 ou mudar o ‘chip’ para os monolugares de 2022?

Toda a gente sabe que a correlação de forças não deve mudar drasticamente de 2020 para 2021, até porque boa parte dos monolugares ‘transitam’, ainda que existam detalhes importantes que podem ser significativos durante o Mundial de F1 de 2021.

Portanto, à questão: olhar para 2022 o manter o foco na época atual é uma decisão que tem de ser tomada, ainda mais num contexto de entrada em vigor de teto orçamental.

A Alfa Romeo já revelou que pretende perceber primeiro onde estão em termos de competitividade para decidir se ‘abandonam’ 2021 ou mudam o seu foco completo para 2022.

Vai ser algo igual para todos: as equipas de Fórmula 1 têm de trabalhar em dois carros, os de 2021 e ao mesmo tempo, pensar, desenhar, construir e desenvolver o de 2022. Quem apostar mais em 2021, há vários tokens de desenvolvimento que podem fazer diferença este ano, por isso a decisão tem de ser bem pensada, porque um ano é muito tempo na F1: “O plano já está no papel, começámos em 22 de janeiro”, disse Fred Vasseur, o diretor da Alfa Romeo, à GP Fans Global: “Depois teremos uma mistura entre ’21 e ’22 nas primeiras semanas e por fim, mudamos para ’22”. A questão agora é ver onde poderemos estar no início de março para ver se faz sentido investir e desenvolver, porque também devemos ter em mente que a diferença em termos de rendimentos relativos à posição no campeonato de construtores, é enorme.

Pode ser um tema importante, mas claramente, com um novo projeto, faz sentido começar o mais cedo possível, porque no início do desenvolvimento de um novo projeto, o potencial para melhorar é enorme e, quem entrar bem, pode ganhar um bom ascendente”. Disse Vasseur.