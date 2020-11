F1: Alfa Romeo ‘de olho’ na Q2 das rondas finais

A Alfa Romeo pretende chegar regularmente à segunda sessão de qualificação (Q2) nos últimos Grandes Prémios da temporada de 2020, para terminar a época em boa forma, depois de ter colocado ambos os carros nos pontos no Grande Prémio Emilia Romagna.

Segundo o chefe de engenharia em pista Xevi Pujolar, a equipa já compreende melhor a performance dos pneus: “Inicialmente tínhamos dificuldades na qualificação, mas demos um passo em frente, apesar de em Imola não ser o exemplo perfeito”.

Com a luta no ‘meio do pelotão’ muito renhida, a equipa da Alfa Romeo quer continuar a progredir: “Estamos todos a tentar encontrar aquele décimo de segundo extra, pois o pelotão está muito competitivo”, finalizou Pejolar.