F1: Alfa Romeo confirma encerramento para férias

Tem sido falado que as equipas de F1 votaram unanimemente pelo fecho para férias das suas fábricas nesta fase de indefinição. A Alfa Romeo já o confirmou em comunicado:

“A Sauber Motorsport AG, que administra a Alfa Romeo Racing ORLEN no campeonato mundial de Fórmula 1, reconhece as decisões de hoje do Conselho Mundial de Automobilismo de aprovar uma mudança no Regulamento Desportivo da FIA de Fórmula 1 de 2020, passando o período de encerramento de verão de Agosto a março e abril, estendendo-o de 14 para 21 dias “, lê-se no comunicado oficial à imprensa.

“Como parte do esforço conjunto do nosso desporto para gerir o impacto da pandemia de coronavírus COVID-19, a Sauber Motorsport AG observará um período de paralisação de 21 dias consecutivos entre 23 de março e 13 de abril de 2020”.