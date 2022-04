F1: Alfa Romeo com atualizações em Imola | AutoSport

A Alfa Romeo levará atualizações ao seu chassis para a prova do próximo fim de semana, em Imola. Frédéric Vasseur confirmou que a sua equipa levará peças novas para o GP italiano, que será também a primeira corrida sprint do ano.

Para este fim de semana, a Alfa levará uma nova configuração do fundo do carro, no que deverá ser a primeira fase de atualizações da equipa como explicou Vasseur:

“Sei que agora o desenvolvimento começa em Imola e Barcelona, e por isso temos de estar lá no momento certo”, disse Vasseur à Motorsport.com. “Temos algumas atualizações na calha , como toda a gente tem, mas têm de trabalhar, e têm de trabalhar como planeado. Vamos ter uma nova peça no fundo do carro para Imola – será apenas o fundo esta semana.”

“Existem talvez duas abordagens diferentes entre as equipas. É mais fácil trazer um grande pacote a cada quatro eventos, ou tentar introduzir um componente a cada evento? Fizemos isso há três anos, porque há dois anos, e no ano passado, não desenvolvemos o carro. E penso que fomos muito bem sucedido e teremos a mesma abordagem. Vamos tentar trazer atualizações, não todas as corridas, mas quase todas. E teremos a primeira em Imola, outra em Barcelona, e tentaremos continuar a desenvolver o máximo de tempo possível”.