F1: Alfa Romeo apresenta C41 a 22 de fevereiro

A Alfa Romeo confirmou hoje a data da apresentação do seu monolugar de 2021, que será a 22 de fevereiro, em Varsóvia, na Polónia. O novo Alfa Romeo, com o nome C41 (apesar de no ano passado ter sido o C39), será lançado em Varsóvia, patrocinador Orlen ‘oblige’. O C41, que será uma evolução do monolugar de 2020 tem como missão fazer bem melhor que em 2020, quando a equipa somou somente oito pontos, correspondentes ao oitavo lugar da classificação dos construtores, apenas à frente da Haas e Williams.

Para já só se conhece uma data, e dois locais:

Equipa/Carro Data

Mercedes W12 TBC

Red Bull RB16B TBC

Ferrari SF21 Sakhir, Bahrain

McLaren MCL35M TBC

Alpine A521 TBC

Aston Martin TBC

AlphaTauri AT02 TBC

Alfa Romeo C41 22/02, Varsóvia

Haas VF-21 TBC

Williams FW44 TBC