F1: Alfa Romeo anuncia o seu novo representante | AutoSport

A Alfa Romeo apresentou Alessandro Alunni Bravi, para o recém-criado cargo de representante da equipa Alfa Romeo, preenchendo a lacuna pela falta de existência de um diretor de equipa.

Andreas Seidl foi contratado para CEO da Sauber e vai tratar de organizar e colocar em marcha o plano da Audi. Mas, estando focado na tarefa de preparar o novo projeto germânico, Seidl não estará ainda muito tempo à frente da equipa no imediato. Essa tarefa será entregue a Alessandro Alunni Bravi que tratará de representar a equipa oficialmente numa altura em que a Alfa Romeo saí de cena (esta será a última época da marca italiana na F1). Assim, a equipa fica representada e Seidl não fica associado à Alfa Romeo. O alemão que foi diretor de equipa da McLaren até ao final da época passada, irá assumir a mesma posição em 2026, quando a Sauber se transformar na equipa de fábrica da Audi.

Bravi, que tem sido o diretor-geral do Grupo Sauber desde 2017, irá “acrescentar este papel ao seu nome para a época de 2023 e mais além, representando a equipa em todas as funções oficiais nos fins-de-semana de corrida e fora da pista”.

“Quero agradecer ao Andreas e aos nossos acionistas pela sua confiança, e quero reiterar o meu empenho em dar o meu melhor para corresponder às suas expectativas e representar a equipa da melhor forma possível”, disse Bravi. “É um enorme privilégio continuar a trabalhar com um grupo de pessoas incríveis que, ao longo de muitos anos, ajudaram-me a integrar o Grupo Sauber: o que me deram neste tempo permitir-me-á cumprir esta tarefa e representar a equipa de acordo com a nossa visão partilhada e os nossos objetivos. Estou plenamente consciente do trabalho que temos pela frente e dos desafios que se nos deparam. Abordo esta tarefa com humildade, sabendo que faço parte de uma equipa forte que conseguirá realizar o trabalho, e com a convicção de que temos tudo o que precisamos para um futuro de sucesso”.