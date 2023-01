F1: Alfa Romeo anuncia data da apresentação | AutoSport

Alfa Romeo foi a nona equipa de Fórmula 1 a anunciar a data de lançamento do seu projeto para a temporada de 2023. A estrutura suíça apresentará o C43 no dia 7 de fevereiro, em Zurique.

A Alfa Romeo manterá o patrocínio da equipa de Fórmula 1 da Sauber em 2023, como tem feito desde a temporada de 2019, embora esteja prevista a sua saída no final do ano, depois de anunciada a parceria entre os suíços e a Audi, que vai adquirir a maioria das ações até à sua entrada oficial na competição em 2026.

A Alfa Romeo terminou no sexto lugar no campeonato do mundo de construtores no ano passado, o seu melhor resultado em 10 anos, tendo resistido ao ataque final da Aston Martin. A equipa continua sem anunciar um chefe de equipa para colmatar a saída de Frédéric Vasseur para a Ferrari, tendo contratado Andreas Seidl para novo CEO. A equipa vai competir em 2023 com o mesmo alinhamento de pilotos, mantendo a confiança em Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, enquanto Théo Pourchaire, que irá disputar uma terceira temporada na Fórmula 2 pela ART Grand Prix, será o piloto reserva.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) January 20, 2023