F1: Alfa Romeo admite que não há possibilidade de “grandes melhorias com este carro e este conceito” | AutoSport

A Alfa Romeo/Sauber não conseguiu evoluir durante a temporada como era pretendido pelos seus responsáveis antes do ano se iniciar, estando neste momento atrás da Williams e AlphaTauri na discussão entre as quatro equipas que lutam pelos últimos lugares do mundial de construtores. Alessandro Alunni Bravi, representante da equipa suíça, salientou isso mesmo e admitiu que terá de haver “outros conceitos e novas ideias” para o próximo ano.

O representante da Alfa Romeo/Sauber explicou ao Auto Motor und Sport que as metas estabelecidas antes da temporada começar foram “inferiores às que precisaríamos para lutar por pontos e pela Q3 numa base permanente”.

Admitindo desapontamento pela equipa não terem sido capazes “de ser consistentes”, uma vez que “houve muitos altos e baixos, durante os fins de semana de corrida, mas também de corrida para corrida”, Bravi sublinhou que há que “trabalhar nisso. Perdemos oportunidades importantes. Lembro-me sempre da Hungria, onde começamos em quinto e sétimo lugar. Poderiam ter sido somados pontos importantes”.

O problema, segundo Alessandro Alunni Bravi é que “com base no pacote do ano passado, tentamos maximizar o nosso potencial. Mas identificámos áreas em que já não podemos obter grandes melhorias com este carro e este conceito. Iremos abordar esta questão para 2024″. Anunciando alterações para a próxima temporada, o representante afirmou que a equipa esgotou “quase 100 por cento do potencial de desenvolvimento deste conceito. Precisamos de outros conceitos e novas ideias, e precisamos de abordar mais áreas do monolugar. Estamos a falar de novos componentes, tanto na parte mecânica como na aerodinâmica”.

A Alfa Romeo/Sauber segue na nona posição do mundial de construtores, com 16 pontos e mais 4 do que a Haas, que é última classificada, e a cinco da AlphaTauri, que alcançou um novo patamar na tabela classificativa com bons resultados nas últimas 3 provas realizadas.

Foto: Martin TRENKLER