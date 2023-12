F1, Alexander Albon: Williams de 2024 “parece rápido” | AutoSport

Depois da Williams alcançar o sétimo lugar final na classificação do mundial de construtores de Fórmula 1 com um monolugar que começou a ser desenvolvido ainda durante a liderança de Jost Capito com François-Xavier Demaison ainda no cargo de responsável técnico. Para 2024, já com James Vowles como responsável máximo da equipa de Grove, Alexander Albon pensa que o monolugar pode ser rápido.

O próximo monolugar da Williams ainda não nasceu, pelo menos completamente, com a ajuda de Pat Fry, o novo diretor técnico da equipa de Grove, mas James Vowles acreditava ser possível que o experiente elemento pudesse colocar algum do “seu conhecimento e os seus próprios pormenores sobre os aspectos que talvez sejam diferentes dos que ele esperava e corrigir o que conseguirmos” em algumas áreas do próximo monolugar.

Segundo o piloto tailandês, que tem “passado muito tempo no simulador a trabalhar no carro do próximo ano” e também esteve presente em simulações “no túnel de vento”, o monolugar de 2024, “parece ótimo, parece rápido”.

Albon revelou ainda que “no simulador, também me parece bem”, considerando que para ele, o seu Natal acontece apenas “em fevereiro, quando fizermos o ‘shakedown’ ao carro”.

Fry tem como objetivo fazer evoluir a Williams, dentro e fora de pista, tentar lutar pelos três primeiros lugares do mundial de construtores nos próximos anos, até porque as alterações de 2026 são uma boa oportunidade para alterar o rumo da estrutura.