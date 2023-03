F1: Alexander Albon satisfeito pelos progressos da Williams sob comando de James Vowles | AutoSport

O início de temporada da Williams está a ser marcada pela chegada do novo chefe de equipa James Vowles, na mesma altura em que os carros da equipa têm andado afastados das últimas posições do pelotão. Alexander Albon já somou um ponto, enquanto Logan Sargeant terminou no 12º lugar no Bahrein e no 16º na Arábia Saudita. Mais do que resultados a curto prazo, Albon começa a ver progressos dentro da equipa sob orientação de Vowles, que trouxe um plano a longo prazo para a equipa de Grove.

“James [Vowles] trouxe conhecimentos da Mercedes”, disse Albon na Arábia Saudita. “É obviamente a pessoa inteligente que precisamos neste momento”. O piloto da Williams considera que “fazemos muitas coisas boas e há obviamente outras áreas que podemos fazer de forma diferente, a longo, a curto e a médio prazo”.

Vowles está na equipa apenas desde os últimos dias de fevereiro, e apesar de ainda ter muito pouco do seu cunho na Williams, Albon está otimista. “Só está aqui há pouco tempo, mas ao ouvir o que ele tem a dizer, está a trazer muito para a equipa. Esperemos que isso continue a acontecer e eu diria que precisamos muito mais disso a longo prazo do que a curto prazo, mas estou entusiasmado por ver o progresso feito”, concluiu.