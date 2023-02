F1: Alexander Albon otimista depois de “shakedown” com o FW45 | AutoSport

Alexander Albon esteve ao volante do novo monolugar da Williams em Silverstone e gostou do que sentiu do FW45, terminando o primeiro contacto com o carro muito otimista para a temporada que se avizinha.

O piloto da Williams disse sentir-se “realmente feliz”, acrescentando que sente que “abordámos alguns dos problemas” do carro do ano passado.

“É sempre um pouco de ‘e se?’ até conduzir realmente o verdadeiro carro”, salientou ainda Albon. “Não quero falar muito cedo porque talvez não estejamos tão bem como pensamos, mas estamos a ir na direção certa. Isso é o principal. Temos agora uma boa base e uma boa plataforma para os testes do Bahrein”.

Durante a tarde é Logan Sargeant quem está aos comandos do novo carro da equipa de Grove.