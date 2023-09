F1: Alexander Albon considera que penalizações têm pouco impacto na conduta dos pilotos | AutoSport

Alexander Albon considera que os atuais 5 segundos de penalização para o piloto responsável por um toque num adversário durante as corridas de Fórmula 1 não são suficientes e pouco severas para quem infringe as regras.

A opinião de Albon veio na sequência das penalizações impostas a Sergio Pérez durante os últimos dois Grandes Prémios, no Japão e em Singapura (este num incidente que envolveu o piloto da Williams). “É óbvio que os pilotos não aprendem nada com isso porque as penalizações não são suficientemente severas”, disse Albon, citado pelo Motorsport-Total.com, que acrescentou que o piloto mexicano “iniciou a mesma manobra” que depois deu origem ao toque em Kevin Magnussen e nova penalização, sobre si “na curva 11, mas consegui evitar”, sublinhou.

As consequências não devem influenciar as decisões dos Comissários Desportivos, mas George Russell, diretor da associação de pilotos (GPDA), assume que talvez “seja preciso levar em conta as consequências do incidente”, tornando as penalizações mais duras naquele momento.