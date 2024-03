F1: Alexander Albon agradado por trabalhar com Pat Fry | AutoSport

Pat Fry iniciou funções na Williams como diretor técnico, um passo bem medido e estudado por parte dos responsáveis da estrutura de Grove, que quiseram trazer para a equipa um elemento muito experiente com “novas ideias, novos conceitos” – como salientou James Vowles em agosto passado – e que, apesar do pouco impacto no desenvolvimento do carro de 2024, tem como objetivo dar força à recuperação da Williams, aproveitando também para ajudar a equipa a melhorar processos fora de pista.

Assim, Alexander Albon expressou a sua satisfação por trabalhar ao lado do diretor técnico Pat Fry na Williams, destacando a atmosfera positiva dentro da equipa.

“Temos reuniões na segunda-feira, depois de cada corrida e conversamos sobre as áreas em que temos de nos concentrar”, disse o piloto tailandês no podcast Beyond the Grid. “E, obviamente, o Pat tem muita experiência e é muito interessante ver as áreas em que precisamos de trabalhar como equipa, porque ele também vem de um meio muito organizacional. Por isso, quando fala, não está sempre a falar tecnicamente de desempenho, mas sim de como podemos ser mais eficientes enquanto equipa”. Albon explicou nessa discussão, “quando analisamos as áreas que temos de melhorar, são essas em que nos focamos”.

Com uma visão a longo prazo para fazer regressar a equipa a outras lutas na classificação, James Vowles já admitiu poder sacrificar esta temporada para poder alcançar o seu objetivo. Ao mesmo tempo, Pat Fry acredita que “dentro de dois a quatro anos, temos de estar na luta e terminar entre os três primeiros. É uma tarefa difícil se começarmos de onde estamos agora, mas tudo é possível”.