F1, Alex Wurz: “Estamos num caminho muito melhor agora” | AutoSport

No passado mês de julho estivemos no Autódromo Internacional do Algarve para acompanhar a segunda ronda do WEC. Com a presença em força da comitiva da Toyota, falamos com Alex Wurz, nome incontornável do endurance e da marca nipónica. O duas vezes vencedor das 24h de Le Mans, além das suas passagens pela F1 (Benetton, além de ter sido piloto de testes da McLaren, Williams e Honda).

Apesar do entusiasmo à volta das novas regras, Wurz deixou um aviso claro, mas também uma mensagem de esperança:

“O que quero dizer aos fãs é que as novas regras vão separar as equipas ao nível dos tempos por volta inicialmente, mas posso garantir que dentro de alguns anos, espero que não mais de um ou dois, teremos corridas mais emocionantes, mais renhidas e por isso tenho a certeza que estamos num caminho muito melhor agora. Este conjunto de regulamento vai, com certeza, juntar mais as equipas e então será muito interessante. Podemos ver agora, que está mais renhido e isso provoca falhas humanas, por parte dos pilotos, dos engenheiros, dos mecânicos e isso é o que traz emoção às corridas. Se eu estiver em casa e pensar ´ele é um herói mas vejo de vez em quando que ele falha´, numa fração de segundo, é isso que traz interesse às corridas. Queremos ter heróis mas ser relembrados de vez em quando que são humanos e que falham, como todos nós.

Uma das mudança mais referidas ultimamente é a das Corridas Sprint, um conceito que não agrada a Wurz:

“Pessoalmente, não sou a favor das corridas Sprint. A GPDA deixou muito claro no ano passado, quando foram propostas grelhas investidas, que não queremos ver excelência punida pois nenhum desporto pune excelência. As regras têm de ser feitas para que os melhores vençam, mas de forma justa para todos. O momento em que penalizamos os melhores, vai contra aquilo que eu entendo que deve ser o desporto. A F1 reconheceu que as regras têm de mudar, o que levou à introdução do limite orçamental e às novas regras, que são um bom caminho. Para as corridas Sprint, decidimos que deviam ser testadas para entender o feedback de todos mas eu, pessoalmente, não teria tomado este passo pois penso que não devemos reagir em demasia com muitas mudanças ao mesmo tempo. Temos de ver os números e eles estão a aumentar em tempos difíceis. Temos mais audiência e mais retorno financeiro, por isso a nova trajetória é boa. A nova liderança da F1 (Liberty) tem ajudado muito a este crescimento mas penso que poderíamos ter evitado este passo.”

