F1, Alex Wurtz: “O desporto está em boas mãos” | AutoSport

Alex Wurz é o presidente da GPDA (Associação de Pilotos de GP) e uma das vozes mais influentes do desporto motorizado, pela sua postura, clarividência e visão. O austríaco acredita que a F1 está bem e recomenda-se.

Para Wurtz, a F1 está forte, a crescer e está bem entregue aos cuidados de Stefano Domenicali. Numa entrevista ao PlanetF1.com:

” A F1 está tão forte e saudável como sempre foi, pelo menos desde que a conheço. Claro que com a popularidade crescente teremos desafios e novos fenómenos a surgir, mas os fatores-chave para o crescimento são óbvios. Ao mesmo tempo, o limite orçamental fez a magia interna para dar a volta ao negócio da F1. Desapareceram os dias da cultura da engenharia europeia, com uma grande percentagem de equipas em risco financeiro. Agora espero que todos os interessados estejam conscientes de que só devemos ajustar cuidadosamente o desporto e as suas regras, e não sentir a necessidade de fazer algo a cada momento. De facto, os verdadeiros ajustes inteligentes e bem pensados às regras desportivas e técnicas, formatos de fim-de-semana, formas de transmitir as imagens e as emoções, experiências de fãs, tudo isto precisa de ser constantemente observado e considerado, mas não por causa disso, que foi um pouco a cultura da última década. Nem todas as corridas chatas precisam de desencadear debates e mudanças de regras, o mesmo que um jogo de futebol aborrecido não leva a mudanças de regras… Poderia continuar longamente sobre a F1 e para onde o desporto poderia ir, mas a conclusão é que estamos em boas mãos como Stefano [Domenicali] e a sua equipa. Pessoalmente, acredito que enquanto continuarmos a ser um desporto autêntico, correndo com os melhores pilotos nas pistas mais espantosas, nos carros de corrida mais rápidos, para as equipas de topo, a F1 vai sair-se bem e pode ainda crescer em números de audiência global, bem como muito para além da atual valorização do negócio.”