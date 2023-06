F1: Alex Palou testou com a McLaren | AutoSport

O piloto da Indycar Series, Alex Palou testou com a McLaren em Hungaroring. É a quarta vez que Palou testa pela equipa de Woking.

A McLaren está a realizar um teste de três dias em Hungaroring, utilizando o seu chassis de 2021, o MCL35M, com uma pintura sem patrocinadores. Oscar Piastri começou o teste ontem, antes de Palou assumir o controlo. O piloto de testes e desenvolvimento Oliver Turvey estará aos comandos do carro na sexta-feira.

