F1: Alex Palou a caminho da Red Bull?

É o mais recente rumor que circula no mundo do motorsport, ligando a Indycar e a F1. A Red Bull Racing terá manifestado interesse em contratar Alex Palou, tetracampeão da IndyCar, para alinhar ao lado de Max Verstappen na temporada de 2026 da Fórmula 1. A informação foi avançada pelo IndyStar, citando fontes próximas das negociações.

Palou soma quatro títulos nas últimas cinco temporadas da IndyCar, incluindo três consecutivos, e garantiu este ano o campeonato com duas corridas de antecedência. A consistência e o domínio demonstrados têm atraído repetidamente a atenção da Fórmula 1.

Não seria a primeira vez que o espanhol tentaria deixar a CGR. Em 2022, protagonizou um litígio contratual ao procurar assinar com a McLaren, situação que levou a equipa de Chip Ganassi a recorrer aos tribunais para segurar o piloto. Mais tarde, Palou chegou a assinar um contrato com a McLaren válido para 2024-26, tendo até realizado testes e uma participação em treinos livres de F1 no Grande Prémio dos Estados Unidos. No entanto, no verão de 2023, decidiu romper com esse acordo, originando um processo judicial em curso no Reino Unido, no qual a McLaren reclama mais de 30 milhões de dólares em compensações.

Red Bull pode repetir a jogada de 2017

Caso avance para a contratação, a Red Bull terá de negociar não só com a CGR mas também avaliar as implicações legais do processo que opõe Palou à McLaren. Fontes próximas sugerem que a equipa estaria disposta a assumir os custos e até apoiar financeiramente o piloto no litígio judicial.

Não seria a primeira vez que a Red Bull liberta um piloto da Ganassi. Em 2017, conseguiu garantir Brendon Hartley para a Toro Rosso, também através de um acordo de saída contratual.

Apesar disso, o piloto espanhol de 28 anos e o seu empresário negaram qualquer contacto com a equipa austríaca. Também a Chip Ganassi Racing (CGR), onde Palou compete desde 2020, garantiu não ter tido discussões com a Red Bull sobre o futuro do piloto, que continua vinculado à estrutura norte-americana até 2026.