GP Bahrein F1, Alex Albon: “Tenho três corridas para mostrar do que sou capaz”

O piloto da Red Bull Racing Alex Albon continua sem saber se vai permanecer na equipa em 2021, com rumores de que Sergio Pérez pode estar a caminho de ser companheiro de Max Verstappen. Apesar disso, o tailandês pretende dar o se máximo nas três últimas corridas do ano.

“Na Turquia tivemos um bom fim de semana e conseguimos um bom ritmo com diferentes coisas no meu carro. Apesar disso, continuo a ter três corridas para mostrar do que sou capaz. Quero ter corridas consistentes até ao final da temporada”.

“Muitas pessoas têm um plano B, mas eu tenho um plano A, que é ficar na equipa. Estou focado nesse objetivo e nestas três corridas finais”, finalizou Albon.

Para além dos rumores que ligam Sergio Pérez à Red Bull Racing, Yuki Tsunoda também parece próximo de ficar com o lugar na AlphaTauri, podendo haver o potencial de Alex Albon não ficar na Fórmula 1 em 2021.