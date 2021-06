F1: Alex Albon também ajudou no Mónaco | AutoSport

Tal como vimos no vídeo lançado pela Mercedes, que mostra o fantástico trabalho de equipa necessário para conseguir vencer na F1, também a Red Bull precisou de um trabalho de equipa bem articulado para conseguir a vitória no Mónaco, contando com a ajuda preciosa de Alex Albon.

Christian Horner elogiou o trabalho do piloto de reservar, que se tornou fundamental para encontrar a afinação certa para a prova monegasca:

“Não estávamos em grande forma na quinta-feira no Mónaco e o Max [Verstappen] não estava particularmente satisfeito com o carro, mas o trabalho nos bastidores, o trabalho que o Alex tem vindo a fazer no simulador, tudo ajudou para melhorarmos no sábado”, disse o chefe da equipa Red Bull Racing. “Fizemos algumas boas alterações de afinação, deixámos o Max e Checo [Pérez] muito mais felizes com o carro e o Max ficou obviamente triste por ter perdido a pole com a bandeira vermelha. Entrámos todos no sábado à noite um pouco frustrados porque todos sabíamos como seria difícil ultrapassar, mas a infelicidade da Ferrari transformou-se na nossa boa sorte e foi importante para nós converter a oportunidade”, conclui Horner.