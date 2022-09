F1: Alex Albon surpreendido com recuperação | AutoSport

Alex Albon diz estar surpreendido com a sua recuperação após a cirurgia motivada pela apendicite, que o impediu de correr em Monza. Mesmo após uma breve passagem pelos cuidados intensivos, Albon diz estar pronto para a corrida mais exigente do ano.

Se há prova que exige o máximo dos pilotos é Singapura. O calor e principalmente a humidade são fatores que dificultam a vida aos pilotos numa pista lenta, mas difícil com 23 curvas por volta que não permitem descanso. Albon diz estar preparado para o desafio depois de uma recuperação que tem sido espantosa:

“Foi mais uma recuperação na cama para começar”, disse Albon, citado pela Racer.” É bastante complicado porque se está à espera que os pulmões recuperem e, ao mesmo tempo, o seu corpo não se pode mover tão bem como normalmente. Não se pode voltar ao treino normal, tem de se começar lentamente. Foi na segunda-feira da semana passada que começámos realmente a forçar e a ver o que podemos fazer. Encaramos a recuperação como um trabalho diário. Basicamente, tentamos tudo e, dia após dia, estava a ficar cada vez melhor. Chegámos a um ponto em que a recuperação estava a correr realmente bem. Não creio que tivéssemos realmente em mente que podíamos correr em Singapura, mas com a rapidez da recuperação, passou a ser algo possível. Pensámos longa e duramente sobre isso – ´Vamos fazê-lo ou não?´, mas sinto-me como se estivesse pronto. Vamos ter de esperar até amanhã para ver realmente como estou, porque pilotar aqui é um pouco diferente.”

“Tive muita sorte. Tive muito bons médicos à minha volta em Itália. Sinto-me muito afortunado. Só perdi uma corrida, por isso não é nada de especial. Do lado da cirurgia, não estou nada preocupado com isso. Sei que estou totalmente recuperado. É mais apenas os efeitos secundários de estar nos cuidados intensivos e o efeito que isso tem no corpo. Mas eu não estaria aqui se não pensasse que seria capaz de correr.”

Quanto aos desafios de Singapura, Albon sabe bem o que tem pela frente:

“Eu diria que é a humidade. É a corrida mais dura do ano, com certeza. Penso que estes carros são bastante diferentes – talvez não mais rápidos, mas são físicos à sua maneira. São muito duros pelo que têm uma exigência diferente no corpo. Vamos estar atentos aos stints longos. Os stints curtos, são algo bastante confortável nestes carros. Mas no TL2 termos uma ideia muito boa de como estarei para a corrida. Não estou a planear não correr. Na verdade, sinto-me bastante confiante no meu corpo, mas nada se compara à exigência de pilotar estes carros. Como piloto, saberei imediatamente o que o corpo pode fazer”.

Albon diz ter pouca memória do que passou enquanto esteve no hospital, passando pelos cuidados intensivos.

“Estava sedado, por isso não me lembro muito disso. Só me lembro de ter ido para a cirurgia”, disse ele. “É um procedimento relativamente simples – penso que leva apenas um par de horas a ser operado. Mas não se compreende o tempo quando se está sedado. Obviamente, foi mais o impacto nas pessoas à minha volta, por isso quando acordei pensei que tudo estava feito; esse era o procedimento terminado. Disseram: ´Na verdade, já passaste por um pouco mais do que isso…´”.

“Era suposto eu estar sedado durante dois, três dias, mas no final os meus pulmões melhoraram em 12 horas, por isso já estava acordado pouco tempo depois. Não foi grande coisa para mim, mas foi para a minha família, que veio à corrida – eles estavam um pouco em choque”.