F1, Alex Albon sobre a manobra de Colapinto: “Nada a criticar”

Alex Albon, deu um passo atrás nas suas declarações no GP de Singapura, depois da manobra mais agressiva do seu colega de equipa Franco Colapinto, no arranque da corrida.

Albon expressou inicialmente a sua frustração com a manobra de Colapinto na primeira curva. No entanto, depois de rever as imagens, Albon minimizou o sucedido, percebendo que a situação tinha mais a ver com o facto de os carros ficarem sem espaço para virar do que com as ações de Colapinto.

A manobra de travagem tardia de Colapinto permitiu-lhe ganhar três posições, enquanto Albon foi forçado a sair da pista, caindo para 15º. Albon reconheceu mais tarde que foi um incidente de corrida infeliz e não algo a criticar, embora tenha ficado frustrado com o resultado geral do fim de semana, uma vez que o seu carro tinha potencial para terminar entre os dez primeiros.

“Não tenho nada a criticar. Foi apenas um pouco infeliz por ser eu a estar do outro lado da curva”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA