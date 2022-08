F1: Alex Albon sem qualquer ligação à Red Bull após renovação com a Williams | AutoSport

Alex Albon passou a integrar a Williams no início deste ano, regressando à posição de piloto principal na Fórmula 1 após um ano como piloto de testes e reserva da Red Bull em 2020. Para poder pilotar pela Williams, o piloto foi “libertado” pela equipa de Milton Keynes, mas admitiram que mantinham “uma relação” com Albon e que incluía algumas “opções futuras”. No entanto, depois da renovação do contrato plurianual com a Williams ter sido confirmada, o piloto sugeriu que deixaria de ter qualquer ligação contratual com a Red Bull.

Citado pela The Race, Albon afirmou na Bélgica que “sou definitivamente um piloto Williams a partir do próximo ano”. O piloto salientou os laços emocionais que vai sempre partilhar com a estrutura de Milton Keyne, visto que foi onde deu os primeiros “passos” na Fórmula 1, também deixando claro que passa a ser como qualquer outra equipa em termos de poder vir a ocupar um lugar aos comandos do seu carro, obviamente, quando e se surgir essa oportunidade.

“Eu diria que Red Bull é o mesmo que qualquer outra equipa. Há sempre uma opção sobre qualquer pilotos, em qualquer momento”, disse o piloto referindo-se a um possível lugar deixado vago na equipa chefiada por Christian Horner.