F1, Alex Albon: ” Sei que posso voltar”

Alex Albon perdeu o lugar na Red Bull para esta época, mas pretende voltar aos comandos do monolugar da equipa austríaca.

O jovem piloto referiu que está habituado a situações difíceis e desilusões, pelo que não perdeu a esperança nem a motivação para voltar ao lugar que já foi seu:

“Já passei por este tipo de situação muitas vezes na minha carreira, por isso não tem sido assim tão desolador, digamos”, disse ele sobre a situação. “Estou confiante em mim próprio, sei que posso voltar e esse é o meu alvo. Não é segredo que era um carro difícil e que foi uma época difícil para mim no ano passado. A minha resposta não é tanto pensar ‘porquê isto e porquê aquilo’, mas sim ‘o que posso fazer agora para voltar’ e lutar por isso.”

“Eles [Red Bull] ter-se-iam livrado de mim – sejamos sinceros – se não acreditassem em mim. Portanto, do meu lado sei que eles ainda confiam em mim, ainda têm fé no que posso fazer e só temos de ver como as coisas funcionam durante este ano e no próximo ano”.

“Não vou estar tanto no carro este ano, mas o que posso fazer é aprender”, disse ele. “Estarei na pista em cada corrida para poder ao menos compreender do lado de engenharia, como a equipa funciona de forma mais profunda.”

“Não foi um carro fácil no ano passado, e parte de mim sabe, de facto, que se eu pudesse estar mais confortável, o desempenho teria sido muito mais forte. É mais ou menos o que estou a fazer neste momento, para este RB16B, trata-se de tornar o carro melhor. Isso tem sido muitas das coisas que tenho feito durante o Inverno”.