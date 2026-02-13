F1, Alex Albon: “Red Bulls são muito rápidos nas rectas”

Sucedem-se as declarações que apontam a Red Bull como a principal favorita para a corrida de Melbourne. Alex Albon é outro piloto que considera que a Red Bull poderá ter uma vantagem inicial.

Esta temporada marca a estreia da Red Bull com unidade motriz própria, motivo pelo qual a equipa tem procurado moderar expectativas. Ainda assim, os dados recolhidos indicam forte consistência no comportamento do carro, especialmente na entrega de potência e na facilidade de condução.

Segundo Albon, várias equipas mostram competitividade em curva, mas a Red Bull destaca-se nas retas e na regularidade do desempenho ao longo da volta. O piloto sublinha que a estabilidade e a suavidade do carro representam atualmente uma parte significativa do ganho de tempo por volta.

“Em curva há algumas equipas competitivas. As quatro principais são boas nas zonas mais sinuosas. O Red Bull é forte nas retas”, afirmou Alex Albon citado pelo RacingNews365. “Não é apenas rápido nas retas. Parece mais consistente na forma como entrega a potência e a condução é eficaz. Há muito tempo por volta neste momento só pela facilidade de condução e pela suavidade do carro”, acrescentou. “Os dados de GPS são bastante claros. Eles são muito rápidos nas retas”, concluiu Alex Albon à mesma fonte.