F1: Alex Albon reconhece dificuldades da Williams

Alex Albon reconheceu que a Williams entra na nova temporada em desvantagem após ter falhado o shakedown de Barcelona, realizado antes dos testes oficiais. A equipa britânica perdeu três dias adicionais de pista numa fase crucial de adaptação ao novo regulamento técnico de 2026.

Apesar de a equipa ter registado uma das maiores quilometragens na primeira semana de ensaios, a estrutura de Grove admite que continua em fase de recuperação face à concorrência. Albon sublinha que a ausência em Barcelona representa uma lacuna difícil de compensar, sobretudo num contexto regulamentar totalmente novo.

Ainda assim, o piloto tailandês acredita que existe margem significativa de evolução. Segundo explicou, o comportamento do carro ainda está longe do nível de previsibilidade e conforto de 2025, mas espera progressos rápidos ao longo das primeiras corridas, especialmente ao nível da condução e da gestão da caixa de velocidades.

Questionado sobre se a equipa conseguiu recuperar o tempo perdido, Albon, citado pelo site da F1, foi claro:

“Não. Quando se falham três dias de testes, especialmente com um novo regulamento, estamos a tentar recuperar terreno de várias formas. Aprendemos muito e fizemos uma boa quilometragem na primeira semana. Esta semana foi mais orientada para a performance, mas não estamos onde queremos estar. Não vamos recuperar esses dias, mas penso que temos todos os dados de que precisamos.”

Albon apontou ainda áreas onde há margem para melhorar:

“Ainda há muito para aprender. É evidente que ainda há muito tempo por encontrar em termos de condução, trocas de caixa e pilotagem. Não está nem perto do que sentíamos no ano passado, mas estamos a aproximar-nos. A evolução do carro e da sua condução vai melhorar rapidamente ao longo da temporada.”