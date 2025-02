F1: Alex Albon quer Williams focada já em 2026

Alex Albon acredita que a Williams deve dar prioridade ao sucesso a longo prazo em detrimento dos resultados a curto prazo, especialmente com a aproximação das grandes alterações ao regulamento da Fórmula 1 em 2026.

O Diretor da Equipa, James Vowles, tem vindo a implementar uma estratégia de longo prazo para reconstruir a equipa, centrando-se no crescimento da força de trabalho, nas atualizações das infraestruturas e no desenvolvimento para 2026 e anos seguintes.

Embora a Williams pretenda melhorar o seu nono lugar em 2023, Albon reconhece que investir no futuro é crucial, citando o domínio inicial da Red Bull na era atual. Esclarece que 2025 não pode ser totalmente descurado, uma vez que a equipa ainda quer ter um bom desempenho e aprender com o FW47 para aperfeiçoar o conceito do seu carro.

“Porque penso que todas as equipas estão sempre a dizer que ’26 é o ano importante’”, disse Albon. “Acho que quando olhamos de um ponto de vista geral, vemos como a Red Bull acertou no início destes regulamentos e teve a vantagem durante três anos, quatro anos. Só agora é que a McLaren conseguiu recuperar o atraso. O ano de 2026 é muito importante. Se começarmos com o pé atrás, é muito difícil recuperar o atraso. Penso que ainda estamos numa posição muito boa, mas queremos estar numa posição ainda melhor para 2026. Não quero estar sempre a dizer que estamos a sacrificar este ano pelo próximo, mas este ano é definitivamente uma altura para o fazer”.

As mudanças feitas em 2024 fizeram parte de uma fase de aprendizagem e Albon espera que o desenvolvimento adicional deste ano posicione a Williams fortemente para a próxima mudança regulamentar.

“Continuamos a querer ter um bom desempenho. Mudámos a filosofia, tenho a certeza que vocês sabem, falei sobre isso antes do ano passado e mudámos bastante o carro. Mudámos bastante o ADN do carro. Melhorou muitas áreas, mas também expôs e criou algumas fraquezas. Este ano, explorámos essas áreas e tentámos corrigi-las. Penso que se conseguirmos perceber isso este ano e compreender as sensibilidades do carro e as áreas em que temos de colocar todos os nossos recursos – em termos de um ponto de vista concetual – isso vai colocar-nos numa posição muito boa para o próximo ano.”