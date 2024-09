F1: Alex Albon quer punições mais severas nas corridas e menos pontos nas licenças

Alex Albon expressou que é “estranho” o facto de o número de pontos de penalização de Kevin Magnussen ter voltado a zero depois de ter cumprido a penalização na corrida no Azerbaijão.

De acordo com as regras da F1, os pilotos que acumulam 12 pontos de penalização num período de 12 meses enfrentam uma proibição automática de corrida, que Magnussen alcançou após o Grande Prémio de Itália.

Albon questionou a justiça do sistema, sugerindo que as penalizações durante as corridas deviam ser mais rigorosas e que é estranho os pilotos começarem do zero depois de cumprirem uma proibição. Ele também observou que, embora algumas das infrações de Magnussen fossem perigosas, muitas não eram, tornando a situação mais complicada.

“Acho que ninguém é um verdadeiro fã disso”, disse Albon, citado pelo RacingNews365. “Acho que a punição na corrida em si deve ser a usada. Se eu olhar para trás, para os casos em que o Kevin levou com pontos na sua licença num par de corridas, ele deveria ter sido penalizado muito mais do que foi. Isso abriu um precedente, e depois ele continuou a repeti-los e a coisa ficou um pouco confusa. Houve alguns casos que foram realmente perigosos, mas muitos deles não o foram. Parece-me um pouco estranho que após o afastamento por uma corrida, se volte com a folha limpa.”