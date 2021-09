F1, Alex Albon: “Quando se sai um ano, nunca é certo que se regresse” | AutoSport

Tendo corrido tanto pela Red Bull Racing Honda como pela Scuderia Toro Rosso em 2019 e 2020, onde marcou dois pódios e terminou com pontos consistentes, Alex Albon regressa à F1 na próxima época, pelas mãos da Williams Racing ao lado de Nicholas Latifi.

Albon desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do RB16B nesta temporada com foco no trabalho de simuladores e testes de pneus e competiu no DTM onde recentemente obteve a sua primeira vitória. Apesar de todos os lugares da Red Bull F1 estarem ocupados na próxima temporada, a equipa trabalhou nos bastidores para ajudar o piloto a assegurar um lugar na F1 para 2022.

“Estou realmente entusiasmado e ansioso por regressar à Fórmula 1 em 2022”, disse o piloto no anúncio do seu ingresso na Williams. “Quando se sai um ano da F1, nunca é certo que se regresse, por isso estou extremamente grato à Red Bull e à Williams por acreditarem em mim e me ajudarem na minha viagem de regresso à grelha. Também tem sido óptimo ver todos os progressos que a Williams tem feito como equipa este ano e estou ansioso por os ajudar a continuar essa viagem em 2022. O meu foco volta agora ao meu papel de piloto de testes e reserva na Red Bull e a ajudar a equipa a lutar pelo campeonato mundial deste ano”.