F1: Alex Albon promete não “atirar com portáteis” para tirar mais da equipa | AutoSport

Uma das questões essenciais para a performance dos pilotos é a forma com conseguem tirar o melhor dos seus engenheiros. Alex Albon já foi considerado pouco agressivo nesse aspeto, mas o tailandês não pretende mudar em demasia a sua abordagem.

Jost Capito afirmou no ano passado que Albon tinha de ser mais duro nos debriefs, para conseguir tirar mais da equipa e que não podia ser tão “bom rapaz”. Albon tem trabalhado nesse aspeto, mas não pretende mudar nada de mais, mantendo a postura que é sua e que considera a mais proveitosa:

“Eu diria que a forma como eu faço o trabalho é mais para tirar o melhor partido das pessoas com quem trabalho. Não creio que isso tenha de implicar ser sempre duro para as pessoas. Todos trabalham de forma diferente. E trata-se de extrair o desempenho de formas diferentes. Todos têm personalidades diferentes. Estou definitivamente concentrado em tornar-me mais um líder de equipa, e em procurar formas de o fazer. Isso não é necessariamente atirar portáteis por aí”!

O chefe de desempenho da Williams, Dave Robson, disse que pensava que Albon “conseguiu o equilíbrio certo” ao lidar com a equipa, e fez o suficiente para tirar o melhor partido dos seus colegas. “Mudou e melhorou ao longo do ano, mas ele é exigente – não se preocupem com isso”, disse Robson. “Ele sabe o que quer e não tem vergonha de o pedir. Portanto, não creio que haja aí um grande problema. O que ele precisa é de ser motivado, o que esperamos que Logan o faça”.