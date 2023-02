F1: Alex Albon “preocupado” com as limitações ao discurso impostas pela FIA | AutoSport

O caso da limitação do discurso dos pilotos de F1 por parte da FIA continua a causar constrangimento. Se alguns chefes de equipa já revelaram estar alinhados com a medida da FIA, os pilotos não estão agradados e pode-se criar um problema a curto prazo.

Alex Albon deu o mais recente testemunho relativamente à medida implementada pela FIA, que quer controlar o discurso dos pilotos, para evitar declarações políticas como têm sido feitas por alguns pilotos como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Albon não escondeu a sua preocupação:

“Não tenho falado muito com os outros pilotos sobre a situação. Sei que estamos todos preocupados. Sei que a Fórmula 1 e a FIA, tentam reunir tudo na mesma forma de comunicação e aí, há um pouco de confusão. Não quero dizer muito, mas, olhando para quem somos e o compromisso que temos para com os nossos fãs e pessoas que se encontram na Fórmula 1, muitas pessoas vêm ter connosco e olham para nós como porta-vozes de questões em todo o mundo. Sinto que é uma responsabilidade dos pilotos sensibilizar as pessoas para estas situações.

“Precisamos da clareza da FIA sobre o que eles nos estão a tentar dizer. Do ponto de vista pessoal, é algo confuso. Éramos muito a favor da ‘WeRaceAsOne’, por isso agora parece que a FIA está a tentar afastar-se disso. É evidente que precisamos de estar abertos ao diálogo sobre o que eles estão a tentar fazer, mas precisamos de ser capazes de falar livremente. Tenho a certeza que vamos ter clareza sobre o que eles estão a tentar dizer nos regulamentos”.