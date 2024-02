F1: Alex Albon poderá substituir Sergio Pérez | AutoSport

O mercado de pilotos promete ser muito animado em 2024, com muitos contratos a chegarem ao fim e com muitas mudanças em perspetiva. Um dos lugares mais cobiçados é o da Red Bull, com Sergio Pérez a lutar pela sua permanência na equipa. Mas surgiram rumores que o alvo da Red Bull está definido e um acordo já estará em cima da mesa.

Pensava-se que Daniel Ricciardo seria a prioridade para a vaga de Pérez, mas Peter Windsor, jornalista de F1, revelou que há um acordo entre a equipa austríaca e Alex Albon. O piloto da Williams tem impressionado com as suas prestações na equipa britânica, sendo associado a um lugar na Ferrari e agora na Mercedes. Segundo Windsor, Albon estará muito perto de assinar um acordo com a Red Bull e regressar à equipa onde não se conseguiu impor.

“Pelo que sei, foi proposto a Albon um contrato de três anos a começar em 2025. Por isso, acho que o vamos ver ao lado de Max Verstappen na Red Bull. Não imagino que ele vá dizer não a isso, pelo que sei, está 90 por cento correto”, disse Windsor. Mais uma mudança surpreendente no grid da F1 a caminho?