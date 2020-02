F1, Alex Albon: “Nas retas o carro está melhor…”

Alexander Albon começa a temporada de 2020 na Red Bull, juntamente com Max Verstappen. Neste segundo ano na Fórmula 1, o tailandês já sente diferenças no RB16 para o RB15.

“Consigo sentir melhor o carro. Parece melhor de pilotar. Acho que tivemos áreas o ano passado em que estávamos fracos, mas com o meu feedback e do Max a ser semelhante, no inverno, a equipa melhorou e foi na direção que queríamos. Nas retas, o carro está melhor. Demos bons passos em frente.”