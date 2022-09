F1: Alex Albon não vai participar no GP de Itália, De Vries substitui-o | AutoSport

Alexander Albon vai falhar o Grande Prémio de Itália depois de lhe ter sido diagnosticada uma apendicite. Nyck de Vries, campeão do mundo de F2 em 2019 e piloto reserva da Williams, vai substituir o tailandês e, por conseguinte, fazer a sua estreia na Fórmula 1 de forma totalmente inesperada.

Albon tinha registado um ritmo promissor nos TL2, traçando o 10º melhor tempo da sessão, e o 11º melhor nos TL1, sendo o circuito de Monza perfeito para as características do FW44, que é conhecido por ter grande velocidade de ponta.

No entanto, momentos antes do terceiro treino em Monza, a Williams anunciou que o piloto tailandês não irá participar no resto do fim-de-semana.

Num comunicado, a equipa disse: “A Williams Racing pode confirmar que, depois de se sentir mal esta manhã e de procurar aconselhamento médico na FIA e no hospital local, Alex Albon está agora a ser submetido a tratamento a uma apendicite”.

“No seguimento disto, podemos confirmar que o piloto reserva da equipa, Nyck de Vries, irá pilotar no lugar de Alex durante o resto do fim-de-semana do Grande Prémio de Itália. O Alex está de bom humor e a equipa deseja-lhe uma rápida recuperação”.

De Vries já pilotou o FW44 nos TL1 do Grande Prémio de Espanha e esteve ontem em pista a desempenhar as mesmas funções para a Aston Martin.

Como resultado, o jovem de 27 anos fará a sua estreia num Grande Prémio este fim-de-semana, correndo ao lado de Nicholas Latifi.