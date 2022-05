F1: Alex Albon não se importa de ceder o seu lugar a Nyck de Vries em Barcelona | AutoSport

Alex Albon vai ter de ceder o seu lugar no Treino Livre 1 a Nyck de Vries. O piloto da Mercedes e campeão em título da Fórmula E vai fazer o primeiro treino do fim de semana.

Com as equipas a terem de usar dois pilotos estreantes nas sessões de treinos desta época, Nyck de Vries foi o escolhido para ocupar o lugar de Albon.

“Estamos ansiosos por ver o Nyck de Vries no carro para o TL1, pois é sempre bom trabalhar com um novo piloto e obter uma nova opinião sobre os pontos fortes e fracos do carro”, disse o Chefe de Desempenho de Veículos Dave Robson. “A experiência e o profissionalismo de Nyck serão cruciais na sexta-feira, pois ele completará alguns dos principais testes de engenharia no TL1 antes de entregar o carro de volta ao Alex para o TL2”.

O Director Desportivo Sven Smeets acrescentou: “Estou ansioso por ver o Nyck juntar-se à equipa para o TL1 no Grande Prémio de Espanha. Como ele é um piloto muito talentoso e experiente, não tenho dúvidas de que ele irá maximizar o seu tempo no FW44 e proporcionar um desempenho forte e capaz para a equipa”.

Já De Vries afirmou: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Williams pela oportunidade de fazer o TL1. É ótimo para mim conhecer a equipa e conduzir o FW44, e também ir para a pista durante um fim-de-semana de Fórmula 1. A preparação para o teste está a correr bem até agora e a equipa tem-me apoiado muito . Estou muito ansioso por toda a experiência em Espanha agora”.

Já Alex Albon não se mostrou muito incomodado por perder 60 minutos de treino numa pista que já conhece bem:

“Será bom voltar a Barcelona. Estou curioso para ver o quanto o carro melhorou desde a última vez que lá estivemos para os testes de Inverno. É uma pista boa, na qual cada piloto já deu inúmeras voltas. Essa familiaridade com a pista vai ajudar-me a entrar mais depressa no ritmo este fim-de-semana, depois de ter perdido o TL1, quando o Nyck estará no carro”.