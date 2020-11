F1: Alex Albon não aceitará despromoção à Alpha Tauri

Alex Albon não tem tarefa fácil pela frente. Apenas exibições claramente positiivas poderão reverter o cenário da sua provável saída. Apesar de ver a porta de saída cada vez mais perto, Albon não aceita o cenário de despromoção à Alpha Tauri.

A Red Bull quer que Albon mostre do que é capaz e que mantenha o lugar na equipa, algo que tem sido constantemente referido pelos responsáveis, mas as últimas prestações do jovem tailandês estão longe de justificar a permanência na equipa.

Albon tem evitado ouvir os rumores sobre a sua possível saída:

“Há sempre falatório ”, disse o tailandês,“ mas, no fim do dia, sei que ouvir o que quer que seja dito não muda nada. O meu foco está mais em guiar e nos resultados, mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que se me concentrar nisso, todas as outras coisas vão acalmar um pouco. Essas coisas acontecem, mas eu foco-me no trabalho e isso é o que importa. ”

Albon referiu que não aceitará uma despromoção à Alpha Tauri:

“Não, de forma alguma. Acho que é o sonho de qualquer piloto é correr para uma equipa de ponta como a Red Bull, e a minha intenção é ficar aqui.”