F1, Alex Albon: “muito grato por me terem apresentado esta oportunidade” | AutoSport

Substituir George Russell na Williams seria difícil para qualquer piloto. O britânico parece ter uma ligação estreita com todos os elementos da equipa, para além dos bons resultados que está a conseguir alcançar, principalmente nos últimos dois anos. Alex Albon foi o escolhido, mas vários pilotos estavam interessados e foi muita a especulação sobre quem iria ocupar o lugar.

Um dos pilotos em linha para possível substituição de Russell, era Nyck de Vries, que Albon diz que ainda pode ter lugar na F1 em 2022. “Tenho de dizer que não sei exatamente qual é a situação na Alfa Romeo agora, mas talvez ainda haja lá um lugar para ele”, afirmou Albon ao Motorsport.com. “Em todo o caso, conheço bem Nyck e também o estimo-o muito, embora, claro, esteja muito grato por me terem apresentado esta oportunidade”.

Albon tem desempenhado uma função importante na Red Bull, fazendo muito trabalho de simulador, testando as soluções que a equipa encontra para ganhar alguma vantagem sobre os adversários. Albon afirmou que o carro ainda é complicado de pilotar, embora tenha melhorado em relação ao ano passado. “Dou-me muito bem com Max e Checo e compreendo, pela minha própria experiência, claro, onde estão os pontos mais sensíveis. O carro melhorou de facto, mas no essencial não mudou muito nos últimos dois anos e certas coisas continuam a ser complicadas. É aí que a experiência ajuda”.