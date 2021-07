F1, Alex Albon: ”Muito do trabalho que estou a fazer agora é no carro do próximo ano” | AutoSport

Alex Albon tem sido reconhecido com um elemento fundamental nos êxitos da Red Bull desta época. Sergio Perez disse mesmo que a sua vitória em Baku, se deveu em parte, ao trabalho de Albon no simulador e que este lhe explicou tudo sobre o RB16.

Em entrevista ao site da F1, Albon diz que muito do seu tempo no simulador é a trabalhar no carro de 2022 e diz que tudo o que faz é para mostrar o seu valor dentro da equipa, mesmo que pareça não ter espaço para voltar à F1 num futuro próximo.

“Muito do trabalho que estou a fazer agora é no carro do próximo ano. Obviamente, é bom ouvir os comentários de ambos, de todos. É um papel diferente. Para mim, é claro, só quero fazer o melhor que posso. O que quer que eu possa fazer pela equipa, [quero] mostrar o meu valor, mostrar o que lhes posso dar”.