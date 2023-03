F1, Alex Albon: “Merecíamos mais” | AutoSport

Alex Albon ainda sonhou com a Q3. O ritmo que o Williams mostrou na qualificação abria a porta a essa possibilidade, mas um problema no monolugar do tailandês impediu que tal se concretizasse.

“Merecíamos mais” disse Albon, citado pelo motorsport.com “Tivemos uma Q1 muito boa, possivelmente inesperada. Mas o ritmo estava lá. Vimos algumas vezes este ano onde, uma vez que as condições da pista ficam mais frescas e se pode dar ao luxo de deslizar um pouco mais, conseguimos um bom andamento. Demos alguns passos inacreditáveis em frente, se olharmos para onde estivemos no ano passado para este ano. Acho que, tirando a Aston Martin, demos os maiores passos em frente, por isso estou realmente feliz”.

“Estou muito orgulhoso de todos os que estão na fábrica. Podíamos ter estado hoje [ontem] na Q3. Infelizmente, na Q2, a minha asa da frente partiu-se. Penso que isso aconteceu praticamente assim que a volta começou. Uma das abas cedeu, por isso não conseguimos completar a volta. Mas quando olhei para os tempos de eliminação, havia ritmo no carro, porque apanhei trânsito nas duas últimas curvas na minha volta Q1 e sabia que havia pelo menos duas décimas na mesa. O que o torna frustrante porque acredito que hoje teríamos definitivamente uma oportunidade de passar à Q3.”