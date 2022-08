F1, Alex Albon: “Max Verstappen fez parecer que eu estava a conduzir um autocarro” | AutoSport

Alexander Albon, atual piloto da Williams e antigo colega de equipa de Max Verstappen na Red Bull entre 2019 e 2020, fornece uma perspetiva única sobre a abordagem do neerlandês a um fim-de-semana de Grande Prémio.

O piloto de origem tailandesa substituiu Pierre Gasly na Red Bull Racing e foi colega de equipa de Max Verstappen durante época e meia, tarefa que se revelou difícil numa fase ainda prematura da sua carreira e que deixou o piloto sem um lugar na Fórmula 1 no ano seguinte. No The MotorMouth Podcast, Albon teceu largos elogios ao atual campeão do mundo.

“Eu diria que ele é o piloto mais talentoso com que alguma vez pilotei. É difícil comparar os seus colegas de equipa, mas ele pilota como fala; não há espaço para a política. Ele é muito direto e muito descontraído. As pessoas não conhecem realmente esse lado dele, mas ele é tão descontraído que quase penso ‘Quem me dera estar assim tão descontraído’”.

Albon recorda que, pouco antes de uma sessão de qualificação, Verstappen podia estar ocupado a jogar jogos como FIFA.

“Ele é muito preciso na forma em como lida com o carro. O que ele quer num carro é muito diferente do que a maioria dos pilotos quer. Ele quer um carro com muito mais frente positiva e menos subviragem na curva; é inacreditável”.

De acordo com Albon, Verstappen está sempre a brincar com o carro. E embora a direção do holandês pareça sempre muito suave, Albon diz: “Não é. Posso dizer-vos que aquele carro é extremamente complicado”.

O piloto da Williams concluiu: “Sempre fui conhecido como um piloto que gosta muito de ter muita aderência à frente, para controlar o carro com precisão. E depois entra [Max Verstappen]. Ele fez parecer que eu estava a conduzir um autocarro”.