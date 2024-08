F1: Alex Albon lamenta pontos perdidos, mas vê atualizações com bons olhos

Alex Albon lamentou a penalização aplicada por ter no seu monolugar um fundo mais largo que o autorizado. A diferença mínima teve consequências drásticas, deitando por terra o excelente trabalho desenvolvido pelo piloto tailandês.

No final da corrida, Albon reconheceu que os pontos seriam possíveis se tivesse começado do oitavo lugar, de onde deveria ter largado, sem a penalização:

“Foi duro. Estar fora de posição no início significou que, infelizmente, não tínhamos o ritmo puro para ultrapassar a batalha do meio-campo. Se tivéssemos começado onde devíamos, no oitavo lugar, seria provavelmente possível ficar nos pontos, mas é assim que as coisas são. Infelizmente, os nossos rivais no campeonato foram os que mais beneficiaram com esta situação, o que é um duplo golpe. Tentámos coisas diferentes com a nossa estratégia, mas fomos tapados por outros carros à nossa frente que estavam a tentar ajudar o seu colega de equipa. Em termos de pontos positivos, é bom que a atualização tenha funcionado e que o carro esteja forte, por isso vamos aproveitar os desafios e as lições deste fim de semana difícil e tentar concentrar-nos em Monza”.